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وكيل الأزهر يعلن أسماء الخمس الأوائل على الثانوية الأزهرية مكفوفين

الخميس، 28 يوليه 2022 02:31 م
وكيل الأزهر يعلن أسماء الخمس الأوائل على الثانوية الأزهرية مكفوفين الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر
كتب لؤى على

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أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021-2022م، بأقسامها العلمية المختلفة (الأدبي- العلمي- العلوم الإسلامية- معاهد فلسطين الأزهرية).
 
وأعلن وكيل الأزهر الشريف في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر اليوم الخميس اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام بنسبة نجاح عامة (57.31%)، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي (50.97%)، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي (68.55%)، لتكون نتيجة القسمين معًا (57.31%)، فيما بلغت نتيجة شعبة العلوم الإسلامية نسبة النجاح (97.2%).
 
وفي هذا التقرير ننشر أسماء الطلاب الخمس الأوائل على الثانوية الأزهرية "كفيف":
 
الطالبة ريم عيسى عبدالقادر البدوي، منطقة الغربية الأزهرية (معهد فتيات سمنود) على المركز الأول على الجمهورية، بمجموع درجات 617 (97.94%).
 الطالب خالد محمد أحمد علي، منطقة بني سويف الأزهرية (معهد ببا) على المركز الثاني بمجموع درجات 608 (96.51%).
الطالب مصطفى محمد عبالعزيز عبدالجواد، منطقة الغربية الأزهرية (معهد المحلة الكبرى) على المركز الثالث بمجموع درجات 588 (93.33%).
الطالب إبراهيم اشرف المتولي عبدالمعين عبده، منطقة الغربية الأزهرية (معهد سنباط) على المركز الرابع بمجموع درجات 581 (92.22%).
الطالبة الزهراء حسام الدين محمود عبدالحق، منطقة الدقهلية الأزهرية (معهد فتيات ميت عنتر)، على المركز الخامس بمجموع درجات 577 (91.59%).
 
 
وأعلن وكيل الأزهر كل التفاصيل المتعلقة بنتيجة الثانوية الأزهرية في مؤتمر صحفي نظَّمه المركز الإعلامي للأزهر الشريف بمقر مشيخة الأزهر، كما قام المركز الإعلامي للأزهر ببث المؤتمر مباشرة على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحضور وسائل الإعلام المصرية المختلفة.
 
وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أجرى مكالمات هاتفية مساء أمس مع الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021/2022م، هنأهم فيها بنجاحهم وتفوقهم وتقديره لما بذله أولياء الأمور حتى يصل أبناؤهم إلى هذا التميز والتفوق، معربًا عن تمنياته للأوائل ولجميع الطلاب بمستقبل واعد مشرق، وأن يحملوا لواء المنهج الأزهري في المستقبل في شتى المجالات داخل مصر وخارجها، مؤكدًا ضرورة أن يواصلوا التميز والتفوق والاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا لخدمة دينهم ووطنهم.
 
 

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