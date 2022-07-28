وكيل الأزهر يعلن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بمعاهد فلسطين

كتب لؤى على

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021-2022م، بأقسامها العلمية المختلفة (الأدبي- العلمي- العلوم الإسلامية- معاهد فلسطين الأزهرية).

وأعلن وكيل الأزهر الشريف في مؤتمر صحفى بمشيخة الأزهر اليوم الخميس اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام بنسبة نجاح عامة (57.31%)، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي (50.97%)، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي (68.55%)، لتكون نتيجة القسمين معًا (57.31%)، فيما بلغت نتيجة شعبة العلوم الإسلامية نسبة النجاح (97.2%).

وفي هذا التقرير ننشر أسماء الطلاب الخمس الأوائل على الثانوية الأزهرية بمعاهد فلسطين للقسمين العلمي والأدبي:

أولا: القسم العلمي

الطالبة أسيل رائد جمعة بدران، منطقة غزة الأزهرية (معهد فتيات غزة) على المركز الأول بمجموعد درجات 618 (95.08%).

الطالبة رواء أسعد سعدي صيام، منطقة غزة الأزهرية (معهد فتيات) على المركز الثاني بمجموع درجات 616 (94.77%).

الطالب كريم محمد عوني أبوزيد، منطقة غزة الأزهرية (معهد غزة) على المركز الثالث بمجموع درجات 615 (94.62%).

الطالب حمزة جميل محمد نصر الله، منطقة غزة الأزهرية (معهد غزة) على المركز الرابع بمجموع درجات 605 (93.08).

الطالب عدي رامي صقر الحرازين، منطقة غزة الأزهرية (معهد غزة) على المركز الخامس بمجموع درجات 603 (92.77).

ثانيا: القسم الأدبي

الطالب محمد بدر الدين حمدان الفيومي، منطقة غزة الأزهرية (معهد غزة) على المركز الأول بمجموعد درجات 566 (95.93%).

الطالب أيمن محمد أحمد الأسطل، منطقة غزة الأزهرية (معهد خان يونس) على المركز الثاني بمجموع درجات 547 (92.71%).

الطالب محمد رمضان حسن أسدودي، منطقة غزة الأزهرية (معهد غزة) على المركز الثالث بمجموع درجات 544 (92.2%).

الطالب نادي أحمد محمد شعبان، منطقة غزة الأزهرية (معهد شمال غزة) على المركز الرابع بمجموع درجات 542 (91.86).

الطالبة ليلى نائل محمد أبوجاسر منطقة غزة الأزهرية (معهد فتيات شمال غزة) على المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 542 (91.86).

وأعلن وكيل الأزهر كل التفاصيل المتعلقة بنتيجة الثانوية الأزهرية في مؤتمر صحفي نظَّمه المركز الإعلامي للأزهر الشريف بمقر مشيخة الأزهر، كما قام المركز الإعلامي للأزهر ببث المؤتمر مباشرة على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحضور وسائل الإعلام المصرية المختلفة.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أجرى مكالمات هاتفية مساء أمس مع الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021/2022م، هنأهم فيها بنجاحهم وتفوقهم وتقديره لما بذله أولياء الأمور حتى يصل أبناؤهم إلى هذا التميز والتفوق، معربًا عن تمنياته للأوائل ولجميع الطلاب بمستقبل واعد مشرق، وأن يحملوا لواء المنهج الأزهري في المستقبل في شتى المجالات داخل مصر وخارجها، مؤكدًا ضرورة أن يواصلوا التميز والتفوق والاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا لخدمة دينهم ووطنهم.