وكيل الأزهر: لأول مرة منذ سنوات لم يحصل طالب على 100% بالثانوية الأزهرية

كتب لؤى على

لأول مرة منذ سنوات لم يحصل اي طالب على نسبة 100% بالشهادة الثانوية الأزهرية ، وكشف الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الازهر الشريف، السبب أن هذه الدفعة هى دفعة كورونا ونظرا لتعطل الدراسة بسبب فيروس كورونا كان سبب في أن يكون مستوى الطلاب أقل، من الاعوام السابقة خاصة وأن الطلاب لم يمروا بامتحانات مثيلة في الأعوام السابقة بل كانت مجرد أبحاث فقط.

واستعرض الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، جهود قطاع المعاهد الأزهرية في تطوير العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية، موضحا أن القطاع قدم حزمة من الخدمات التعليمية، هدف من خلالها إلى تطوير المناهج الدراسية، والمعاهد الأزهرية بما يمكن طلاب الأزهر من التميز والتفوق، ليسهموا في رسم مستقبل مشرق لهذا الوطن وصناعة نهضته وتقدمه، وهذا ما أدى إلى دفع أولياء الأمور إلى الإقبال الشديد على التعليم الأزهرى.

وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2021/2022 م، أنه تماشيا مع التطور التكنولوجي الذي يشهده المجتمع ومتطلبات العصر؛ أقام الأزهر العديد من الدورات الإلكترونية وخاصة في مجال التطور الرقمي، حيث اعتمد الأزهر أسوب جديد يسهل من خلاله التواصل بين الطلاب والمعاهد الأزهرية، يوفر لهم كل ما يخص المناهج الدراسية، وامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، فظلا عن إعداد مجموعة من الحلقات التعليمية التلفزيونية على يد نخبة من المتخصصين، بالإضافة إلى تفعيل الكتاب الإلكتروني بالتعليم الأزهري.

وأشار وكيل الأزهر إلى أن الأزهر نظرا للإقبال المتزايدة على التعليم الأزهري؛ قام بالتوسع في إنشاء فصول رياض الأطفال بأغلب المعاهد الأزهرية، لتلبي رغبات أولياء الأمور وتتسع لجميع الأطفال من محبي وراغبي التعليم الأزهري، فضلا عن عقد الشراكات مع وزارة الشباب والرياضة، حيث شارك طلاب الأزهر في أغلب المسابقات والفعاليات الرياضية، وحصلوا على العديد من المراكز المتقدمة، بما يؤكد تميز الطالب الأزهري وتفوقه، ويسهم في الارتقاء بمستوى التعليم في مصرنا الحبيبة.