وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتحان مسجد الروضة بميت غمر غدًا

كتب على عبد الرحمن

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مسجد الروضة بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية غدًا الجمعة 29 يوليو 2022 م.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار افتتاح وزارة الأوقاف 17 مسجدًا غدًا الجمعة، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 65 مسجدًا ، منها 54 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 11 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها غدا:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. الروضة – ميت غمر

2.بلال - الزهايرة - دكرنس

مديرية أوقاف الفيوم

3. الرحمة – عزبة مفتاح – قلمشاة – إطسا شرق

مديرية أوقاف البحيرة

4. أبو حمزه الكبير – العلامية – مركز الدلنجات

5. سيدي ذومال – مدينة الدلنجات

6. الرحمن – عزبة الرضوان – المسين – مركز الدلنجات

7. براده – كوم أشو – مركز كفر الدوار

8. شريدح – مركز المحمودية

9. سنبادة الكبير – قرية سنبادة – مركز المحمودية

مديرية أوقاف سوهاج

10. عمرو بن العاص – نجع الضبع – جهينة الشرقية

مديرية أوقاف بني سويف

11. الرحمن الجهمي – القضابي – الفنت - الفشن

12. الإيمان – قاي – مركز إهناسيا

مديرية أوقاف أسيوط

13. السلام – حي السلام – مدينة ديروط

مديرية أوقاف الجيزة

14. مالك الملك – بهرمس – منشأة القناطر

15. الرحمن مندوة – قرية بهرمس – منشأة القناطر

ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

1. أبو بكر الصديق - موط - الداخلة

مديرية أوقاف الدقهلية

2. الدسوقي – برهمتوش- مركز السنبلاوين