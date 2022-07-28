وأضاف ميزينتسيف - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية (تاس) - "وفقًا لمعلومات موثوقة، قام مسلحون من الوحدات المسلحة الأوكرانية بتفخيخ سد خزان مياه في أرتيوموفسك وهم الأن يخططون لتفجيره، وستقوم سلطات كييف بدورها بتنفيذ سيناريو، والذي سيشمل تغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية تتهم القوات المسلحة الروسية بشن غارات عشوائية على منشآت تشكل تهديدا".

وبحسب ميزينتسيف، فإن الانفجار قد يؤدي إلى إغراق المناطق السكنية التي يبلغ مجموع سكانها أكثر من 35 ألف شخص.