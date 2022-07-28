اليوم السابع
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الخميس، 28 يوليه 2022 07:44 ص
أكرم القصاص
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وادى مليحة.. أشهر الأودية المحتوية على بحيرة "أمطار" بالغردقة.. صور

الخميس، 28 يوليه 2022 07:30 ص
وادى مليحة.. أشهر الأودية المحتوية على بحيرة "أمطار" بالغردقة.. صور وادى مليحة بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شمال مدينة الغردقة، وتحديدًا على بعد 55 كيلو مترًا، داخل منطقة ضخمة تسمى كبة النخلة، يوجد وادى أبو مليحة، هذا الوادى لا يعرفه الكثير من أهالى الغردقة المقيمين بها بل يعرفه الأهالى المحليون أبناء القبائل القاطنة الصحراء قبل انشاء المدينة.. تعرف عليه في المعلومات الآتية 
 
- يتميز وادى مليحة بطبيعة فريدة وبها بحيرة مياه أمطار تتخلل أشجار النخيل
 
- يعد من الأماكن ذات الطابع الخاص، حيث إنها تعتبر ضمن امتداد جبل الدخان وجبل شايب البنات الذى يعد أعلى قمة فى البحر الأحمر وتسمى أفرست البحر الأحمر.
 
- تصل لتلك المنطقة رحلات السفارى الخاصة  "بالطلب"، حيث يقصدها دائمًا العاملون فى الطبيعة والمستكشفون والجيولوجيون، لأن الجبال المحيطة به، تمتلك تنوعًا جيولوجيًا صخريًا مميزًا.
 
- يعتبر  واحة من الجنة تفتقر للتسويق والعرض، وتحتاج إلى أن يعرفها السياح، وتوضع على قائمة البرامج السياحية
 
- الكثير من العاملين فى النشاط السياحي طالبوا  بالسماح بالتخيم بها، ويمكن عمل رحلات سفارى لها من خلال تفويج بالتنسيق مع شركات السياحة.
 
- المشي  فى وادى مليحة متعة لا يشعر بلذتها إلا من مارسها، حيث السير بين خضره ومياه ورمال صفراء تشكل لوحة فنية تتعجب خلالها من صنع الله فيها.
 
-  مشايخ وكبار قبائل المعازة ينظمون رحلات لكبار زوارهم فيها بقضاء يومًا بعيدًا عن المدينة وضجيجها.
 
-  تلك الوادى تتركز فيه وتتجمع مياه الأمطار التى تسقط على المرتفعات الجبلية التى تحده، مما أدى إلى نبت الأشجار الجبلية والنخيل والحفاظ على المياه وسط الخضرة سطر لوحة فنية بديعة.
 
أشجار النخيل بالغردقة
أشجار النخيل بالغردقة

 

الطبيعة الخلابة بوادى مليحة
الطبيعة الخلابة بوادى مليحة

 

 

بها بحيرات مياه الامطار
بها بحيرات مياه الامطار

 

 

بها بحيرة مياه الأمطار
بها بحيرة مياه الأمطار

 

 

منطقة طبيعة متسعة
منطقة طبيعة متسعة

 

 

منطقة وادى مليحة بالغردقة
منطقة وادى مليحة بالغردقة

 

 

وادى مليحة بالغردقة
وادى مليحة بالغردقة

 

 

وادى مليحة بالغردقة بمنطقة كبة النخلة
وادى مليحة بالغردقة بمنطقة كبة النخلة

 


 

 


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