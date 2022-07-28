"وادى النيل بنتا للأدوية والمستلزمات الطبية" تعلن تفاصيل تصنيع "الأكسابين" لعلاج الجلطات

كتب وليد عبد السلام تصوير خالد كامل

أعلن اللواء محمد دبور، رئيس مجلس إدارة شركة وادى النيل بنتا للمستحضرات الدوائية تصنيع مستحضر "الأكسابين" فى مصر، لعلاج جلطات الدم.

وأضاف اللواء محمد دبور رئيس مجلس إدارة شركة بنتا للمستحضرات الدوائية، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى المنعقد الآن للإعلان عن مستحضر "الأكسابين"، لعلاج جلطات الدم وتابع: ذلك يأتى دعما لتوجيهات القيادة السياسية لتوطين صناعة الدواء فى مصر.

وقال الدكتور محمد دبور رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الاسم العلمى لمستحضر "الاكسابين" هو أينوكسبارين صوديوم، ويعتبر واحد من أهم المستحضرات الطبية الاستراتيجية الحيوية لإنقاذ حياة المرضى، وله استخدمات متعددة كعلاج جلطات الدم التى تحدث فى أوردة الساق "جلطات الوريد العميق"، كذلك علاج الجلطات الدموية التى تنتقل إلى الرئتين "الجلطة الرئوية"، وكذلك منع حدوث هذه الأنواع من جلطات الدم خاصة بعد خضوع المريض لجراحة عامة أو جراحة عظام، بما فيها جراحة استبدال مفصل او استبدال ركبة، أو جراحة المعدة أو فى حال إذا كان المريض ملازم الفراش، وكذلك فى حالات الوقاية من مضاعفات الأوعية الدموية لدى للأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من الذبحة الصدرية أو النوبات القلبية.

وأشار الدكتور محمد دبور إلى أن مستحضر "الإكسابين" لا غنى عنه فى جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية والصيدليات، حيث يتخطى حجم تداول المستحضر فى السوق الدوائية المصرية حاجز المليار جنية سنويا، موضحا انه لم يكن هناك اى بدائل محلية متوفرة لهذا المستحضر الحيوى والهام.

وقال الدكتور محمد دبور إن شركة وادى النيل بنتا للأدوية والمستلزمات الطبية تسعى إلى زيادة فرص علاج المرضى المصريين بتكلفة مناسبة وجودة عالية فى العلاج حفاظا على حياة المريض أو طريق توطين إنتاج وتعبئة وتغليف الاينوكسبارين صوديوم، إيمانا منها بالأهمية القصوى لضرورة الاكتفاء الذاتى لهذا النوع من المستحضرات الطبية ودعما لصناعة الدواء المصرى.

وقال إنه تم طرح مستحضر الاكسابين بتركيزاته الأربعة "20-40-60-80 مجم"، بالسوق المحلية فى الربع الأخير من 2021، حيث يتوفر المستحضر فى صورة سرنجات معدة مسبقا للحقن.

وأكد الدكتور محمد دبور أن شركة وادى النيل بنتا للادوية والمستلزمات الطبية تعد أول شركة فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا تنتج هذا المستحضر الحيوى الهام، مشددا على أن انتاج هذا المستحضر الاستراتيجى من جانب شركة وطنية مصرية يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين صناعة الدواء بسعر مناسب بغض النظر عن الربحية، حيث أن توطين صناعة الدواء يمثل أمن قومى حقيقى يمس صحة المواطن المصرى.