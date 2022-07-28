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هلال محرم يولد فلكيًا اليوم.. والسبت بداية العام الهجرى الجديد

الخميس، 28 يوليه 2022 04:00 ص
هلال محرم يولد فلكيًا اليوم.. والسبت بداية العام الهجرى الجديد هلال محرم - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشف  الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن هلال شهر المحرم سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 56 مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الخميس المقبل 29 من ذي الحجة 1443هـ الموافق 28/7/2022م (يوم الرؤية).
 
 
 ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.
 
 
 ويلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في بعض البلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم.
 
وبذلك يكون يوم غدا الجمعة 29 يولية 2022 م هو المتمم لشهـر ذي الحجة 1443هـ ، وتكون غرة شهر المحرم 1444 هـ فلكياً يوم السبت المقبل 30 يولية 2022 م.

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