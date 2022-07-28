اليوم السابع
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نسرقها عن طريق توصيل الأسلاك.. اعترافات لصوص السيارات بالقاهرة

الخميس، 28 يوليه 2022 05:00 ص
نسرقها عن طريق توصيل الأسلاك.. اعترافات لصوص السيارات بالقاهرة سرقة سيارة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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اعترف لصوص بسرقة السيارات في القاهرة بأسلوب توصيل الأسلاك، حيث نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب "توصيل الأسلاك" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة) باكتشافه سرقة السيارة خاصته حال تركها بالموقع محل عمله بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" لوجود خلافات مالية سابقة بين المُبلغ وأحدهما، كما أضافا بقيامهما بتقطيع السيارة المستولى عليها إلى عدة أجزاء وبيعها لدى عملائهما "سيئ النية" (شخصين - مقيمان بمحافظة الشرقية).

باستهداف الأخيرين أمكن ضبطهما وبحوزتهما (أجزاء من السيارة المستولى عليها) وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة.


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