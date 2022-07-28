ندوة للتعريف بآثار التغيرات المناخية وأضرارها على الفرد والمجتمع بمدينة القرنة

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، فعاليات ندوة للتعريف بآثار التغيرات المناخية وأضرارها على الفرد والمجتمع، بالتعاون مع المنصة المحلية للتغيرات المناخية لمبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ العالمية" بمركز ومدينة القرنة، وذلك اتساقاً مع رؤية الدولة المصرية والاهتمام بالتوعية بآثار التغيرات المناخية، وبناء على تعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وشارك في الندوة كلا من اللواء دكتور أحمد محمد جمال الدين رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، وحجازي النحاس نائب رئيس مجلس مركز ومدينة القرنة، ورجاء شوقى مدير وحدة السكان بالمحافظة، والدكتور أحمد العراقي منسق المسؤولية المجتمعية بوحدة السكان وعضو المجلس الإقليمي بالمحافظة، والمهندس محمد رضوان مدير إدارة البيئة بالمحافظة، والدكتور أبو المجد عامر ممثل عن جهاز شئون البيئة وعضو المنصة المحلية للتغيرات المناخية، ومحمد عدلي عضو المجلس الإقليمي بالمحافظة، وخالد يوسف مدير جمعية الندى بالقرنة ومنسق الجمعيات الأهلية لوحدة السكان بمركز القرنة، وايمان علي عبدالحليم مدير إدارة البيئة، ونعمة فرشوطي توفيق مقرر لجنة السكان بمركز ومدينة القرنة.

ومن جانبه، أعرب رئيس مركز القرنة عن ترحيبه بالضيوف ووحدة السكان، ومدى دعمه لأى مبادرات تهدف إلى تقديم الخدمات والتوعية لأي مواطن، كما تحدث حجازي النحاس عن مدى أهمية التوعية بالتغيرات المناخية، وتحدثت مدير وحدة السكان عن الخدمات التي تقدمها الوحدة بالمحافظة، ثم حاضر د/ أحمد العراقي عن مفهوم التغيرات المناخية ومدى الأضرار والآثار الناتجة عنها.

كما ناقش المحاضرون آثار التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية والمياه، وتم التعريف بالمشروعات التى تعدها المحافظة والدولة للطاقة النظيفة والمتجددة للحد من أضرار التغيرات المناخية.



















