ندوة بجامعة المنصورة عن وظائف المستقبل وفرص دمج ذوى الإعاقة فى الجمهورية الجديدة

الدقهلية - شريف الديب

نظم اليوم المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة، جامعه المنصورة المائدة المستديرة لأصحاب الأعمال بعنوان وظائف المستقبل وفرص دمج الأشخاص ذوي الاعاقة في الجمهورية الجديدة بحضور العديد من أصحاب الأعمال في مجال توظيف الأشخاص ذوي الاعاقة والشركات والمصانع الكبري بمحافظة الدقهلية بحضور الأستاذ الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والمهندس محمد ايهاب ممثل إدارة مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعه الأمريكية وهبه راشد ممثل منظمه العمل الدولية، في إطار احتفالات جامعه المنصورة باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور خمسون عامًا علي إنشاء الجامعة وتحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف محمد عبدالباسط رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعه لشؤن التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة.

حيث افتتح الجلسة الأستاذ الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة بالترحيب بالحضور والتأكيد علي دور ذوي الإعاقة في المجتمع المصري في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمصر 2030 في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع وأكد سيادتة علي دور الدولة في توفير كافة الاحتياجات لهم وكما أشار سعادته ان التغير في خريطة وظائف المستقبل باعتمادها علي الدمج بين العلوم والتخصصات المختلفة ليصبح العقل والمهارة هما الأساس في التقدم والتطور.

وقد تناول النقاش الوضع الحالي للأشخاص ذوي الإعاقة بالشركات والسياسات الموجودة بالشركات للتعامل مع الموظفين من ذوي الإعاقة وفي حالة وجود تسهيلات مقدمه لهم.

وتأثير التحول الرقمي علي الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث الإيجابيات والسلبيات المتوقع منها خلق وظائف جديدة لذوي الاعاقة . بالإضافة إلي مناقشة المهارات المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل من حيث ماهيه المهارات والتدريبات المطلوبة لهم وهل يتم تقديم الشركات والهيئات لبعض هذه التدريبات.

وقد أكد الدكتور محمد صبري سراية .مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة أن وظائف المستقبل في ظل إثر التحول الرقمي الكبير في الجمهورية الجديدة من الأهمية إلي استمرار المناقشات المستمرة بين الجامعة وسوق العمل للوصول إلي أفضل استفادة ممكنة لخريجي جامعه المنصورة.

وفي الختام شهد اللقاء تعاون مشترك بين المراكز المتخصصة بالجامعة في إطار التفاعل والتواصل والتكامل المستمر بين المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة ومركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون مع الشركات والهيئات المجتمعية الخاصة بمحافظة الدقهلية.

حيث تم زيارة مقر المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة وشكر الحاضرين جميع العاملين بالمركز علي حسن التنظيم والاستضافة الدكتور محمد الشويل منسق التدريب الإداري والمهندسة سمر جابر للتقارير والدعم الفني والدكتورة وداد صابر اخصائي التطوير المهني بالإضافة الي الطالبة اميرة السعدوني. المتطوعه ضمن فريق متطوعي المركز الجامعي للتطوير المهني والمسئولة عن التواصل مع الشركات أصحاب الأعمال.