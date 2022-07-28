نتيجة الثانوية العامة 2022.. الاستعلام عنها برقم الجلوس

كتب محمود طه حسين

يستطيع طلاب الثانوية العامة الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس فور اعتمادها حيث ينشر اليوم السابع النتيجة كاملة للطلاب فى إطار حرصه على تقديم الخدمات لقراءة.

وينشر اليوم السابع" نتيجة الثانوية العامة 2022، فور اعتمادها رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كما يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات.

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.

- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والاشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للاشاعات ولا توجد له أى مصداقية.