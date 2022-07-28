اليوم السابع
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الخميس، 28 يوليه 2022 11:07 م
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نائب محافظ كفر الشيخ يترأس لجنة لاختيار مرشحى المحافظة لدورات سقارة

الخميس، 28 يوليه 2022 10:22 م
نائب محافظ كفر الشيخ يترأس لجنة لاختيار مرشحى المحافظة لدورات سقارة نائب محافظ كفر الشيخ يترأس لجنة المقابلات
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهد مركز استدامة للتدريب والتطوير لجنة مقابلات لعدد ممن اجتازوا التقييمات المبدئية لحضور دورات إعداد القادة وتدريب المدربين، برئاسة نائب محافظ كفر الشيخ، عمرو البشبيشي، والسكرتير العام للمحافظة، اللواء تامر سعيد محمد، وكريم السماحي، مدير المركز، وجمال مدير عام الموارد البشرية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استكمالا لخطة المحافظة فى الاستعداد للعام التدريبى الجديد 2022-2023 وضمانا لتمثيل أفضل العناصر للمحافظة فى البرامج التدريبية المتخصصة بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية.

وقال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، إنه تقدم للمقابلات الشخصية 28 مرشحا هم حصيلة من اجتاز مرحلة الاختبارات التقنية التى أجريت بالمركز خلال الأسبوع الجاري، واستهدفت التقييمات المباشرة خلال اليوم التركيز على جاهزية المرشحين مهنيا وثقافيا، ومدى قدراتهم على تجاوز لجان مماثلة بالوزارة لحصد أكبر عدد من مقاعد التدريب.


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