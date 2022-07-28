اليوم السابع
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موظف يطعن طالبا بـ "مطواة" خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى بنها

الخميس، 28 يوليه 2022 01:21 م
موظف يطعن طالبا بـ "مطواة" خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى بنها إسعاف - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أصيب طالب على يد جاره الموظف، بجرح طعني بالصدر، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة بمنطقة كفر مويس دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، يفيد استقبال طالب مصاب بجرح طعني بالصدر إدعاء مشاجرة.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين "خ س أ"، 19 سنة، طالب، مقيم كفر مويس دائرة المركز، و"س ص ع"، 40 سنة، موظف، بسبب خلافات الجيرة، تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بتسديد طعنة للمجني عليه الأول بالصدر، باستخدام سلاح أبيض "مطواة".

جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى ضبط السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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