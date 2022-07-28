موجز الاقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب فى مصر 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 994 جنيها للجرام

كتب أحمد حسن

نشر موقع اليوم السابع اليوم الخميس 28 -7-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ارتفاع أسعار الذهب فى مصر 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 994 جنيها للجرام، و البنك المركزى المصرى وبنك إنجلترا ينظمان ورشة عمل لمناقشة تأثير التغيرات المناخية

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 994 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب عالمياً تحرك ملحوظ الي مستويات 1740 دولار للأونصة مقابل مستويات 1735 دولار، على الرغم من رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلي 2.5% في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس والذي قرر رفع الفائدة 75 نقطة أساس.

أسعار الذهب اليوم في مصر سجلت ارتفاعا محدودا بحوالي 3 جنيهات، إذ صعد سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 991 جنيها للجرام إلي 994 جنيها في التداول الآن.

البنك المركزى المصرى وبنك إنجلترا ينظمان ورشة عمل لمناقشة تأثير التغيرات المناخية

مع اقتراب موعد قمة المناخCOP 27 التي تستضيفها مصر العام الجاري، وبفاصل زمني يزيد قليلاً عن 100 يوم، ينظم البنك المركزي المصري وبنك إنجلترا ورشة عمل لمناقشة مخاطر المناخ وتأثيرها المحتمل على الاقتصادات العالمية.

وتأتي ورشة العمل في إطار خطة التعاون الفني التي تمولها حكومة المملكة المتحدة، حيث يشارك موظفو بنك إنجلترا تجربة المملكة المتحدة في تحليل وإدارة وفهم الآثار الناجمة عن تغير المناخ على المؤسسات المالية واستقرار النظام المالي.

التخطيط: صرف 100 مليار جنيه للمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة "خلال 21/2022

تلقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" خلال العام المالي 21/2022، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء.وربط ماتم تنفيذه من اعمال في حياة كريمة بأهداف الامم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة.

27% زيادة في الصادرات الهندسية لتسجل 1.8مليار دولار بالنصف الأول من 2022

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع فى النصف الأول من 2022 لتسجل 1.871 مليار دولار مقابل 1.477 مليار دولار في نفس الفترة عام 2021 بنسبة زيادة 27%.

وقال المجلس التصديري في تقريره الشهري ، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعا بنسبة 4% خلال شهر يونيو 2022 بالمقارنة بنفس الشهر من 2021 حيث بلغت 303 مليون دولار في يونيو 2022 مقابل 291 مليون دولار فى يونيو 2021.

126.7 مليار دولار اجمالي متحصلات النقد الأجنبي عام 2020/2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي عام 2020/2021.

ومن أهم المؤشرات بلغ إجمالي متحصلات النقد الأجنبي 126,7 مليار دولار عام 2020/2021 مقابل 128,9 مليار دولار عام 2019 /2020 بنسبة انخفاض قدرها 1.7 % نتيجة انخفاض المتحصلات الحكومية حيث بلغت 0.5 مليار دولار 2020/2021.





رانيا المشاط تلتقى المديرة الإقليمية لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التقت الدكتورة رانيا المشاطـ، وزيرة التعاون الدولي، أديل خُضُر، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور جيرمي هوبكنز، الممثل المقيم للمنظمة في مصر، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمتابعة ملفات العمل الجارية، وتعزيز سبل التعاون لدعم أولويات الدولة التنموية.

صعود مؤشرات البورصة بختام الأسبوع.. ورأس المال يرتفع بقيمة 3.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 628.062 مليار جنيه.

التجارة والصناعة تدرس إطلاق منصة لتبادل المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الأعمال

أكد عمرو هزاع مستشار وزيرة التجارة والصناعة للتمويل والمشروعات التنموية بأنه في إطار دعم الاقتصاد الأخضر، جاري دراسة مقترح لمشروع إطلاق منصة لتبادل المخلفات الصناعية، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، كأحد مخرجات مشروع النمو الاخضر.

أسعار النفط تسجل 107.52دولار لبرنت و98.35 دولار للخام الأمريكى

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 107.52دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 98.35 دولار للبرميل.

اقتصادية قناة السويس تستقبل وفداً من دار السك الكندية الملكية

استقبل اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون المناطق الصناعية، وفداً من دار السك الكندية الملكية والمكتب التجاري الكندي في إطار بحث التعاون المشترك بين مصر وكندا، والاهتمام الذي تحظى به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأحد أهم وجهات الاستثمار في العالم، وقد تناول اللقاء التعرف على مقومات المنطقة وما تتمتع به من مزايا وحوافز استثمارية، وأهم الصناعات التي ترتكز عليها المنطقة، ومناقشة سبل بحث فتح المجال أمام الجانب الكندي لإنشاء مشروع متعلق بسك العملة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.