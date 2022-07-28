مقتل مواطن فى سوق ساحل أثر النبى بسبب خلافات قديمة

كتب محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بإطلاق أعيرة نارية ووفاة أحد الأشخاص بمنطقة سوق ساحل أثر النبى بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص كاميرات المراقبة بمحل الوقعة واستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مرتكبى الواقعة (عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "الجيزة، سوهاج" تم استهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم.. وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية) كما أرشد الثانى عن (بندقية آلية، بندقية خرطوش).

بمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب.. وذلك لوجود خلافات بين أحد المتهمين مع العاملين بمحل البلاغ لقيامهم بالتعدى عليه منذ فترة فخطط للإنتقام منهم بالإتفاق مع باقى المتهمين فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.