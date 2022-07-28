مقتل شاب على يد ابن عمه فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

عثر الأهالى بمدينة أسوان، اليوم الخميس، على شخص مصاب بقطع فى الرقبة، وتم نقله بواسطة الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه.

تفاصيل الواقعة، بدأت بتلقى اللواء خالد عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على شخص مصاب فى العقد الثانى من عمره بجرح قطعى فى الرقبة، وملقى به بجوار مستشفى التأمين الصحى بمدينة أسوان، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة.

وفور وصوله مستشفى أسوان الجامعى وأثناء محاولة إسعافه لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة والذى تبين من التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائى، أنه يدعى "محمد الحسن عبد الرؤوف" 23 سنة، مقيم الرضوانية بمدينة أسوان، وتوفى نتيجة إصابته بقطع فى الرقبة.

وتكثف مباحث قسم شرطة أول أسوان من جهودها لكشف ملابسات الحادث، بعد أن أشارت التحريات الأولية إلى أن مرتكب الواقعة هو ابن عم المجنى عليه، ونشب بينهما خلاف قام على إثره المتهم بقتل الشاب ابن عمه باستخدام سكين كانت بحوزته، وجارى كشف باقى ملابسات الواقعة وضبط الجانى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.