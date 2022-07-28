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مصرع محصل بشركة غاز إثر سقوطه من الطابق الرابع فى الطالبية

الخميس، 28 يوليه 2022 09:43 ص
مصرع محصل بشركة غاز إثر سقوطه من الطابق الرابع فى الطالبية اسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى محصل بشركة غاز مصرعه نتيجة سقوطه من الطابق الرابع في عقار بمنطقة الطالبية، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط أحد الأشخاص من الطابق الرابع في عقار بمنطقة الطالبية، وتم نقله إلى مستشفى الهرم، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به. 
 
 
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شاب يعمل محصل بشركة غاز سقط من الطابق الرابع، مما أسفر عن إصابته بكسور ونزيف، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة نتيجة تدهور حالته الصحية. 
 
 
تم الاستماع لأقوال أفراد من أسرته، وسكان العقار الذي شهد الحادث، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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