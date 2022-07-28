اليوم السابع
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مصرع شخص صدمته سيارة على الصحراوى الغربى ببنى سويف

الخميس، 28 يوليه 2022 09:56 ص
مصرع شخص صدمته سيارة على الصحراوى الغربى ببنى سويف جثة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقي سائق مصرعه، اليوم الخميس بعد أن صدمته سيارة بالطريق الصحراوي الغربي فى اتجاه القاهرة بدائرة مركز سمسطا جنوب غربي محافظة بنى سويف وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بمصرع سائق بعد أن صدمته سيارة بالطريق الصحراوي الغربي فى اتجاه القاهرة بدائرة مركز سمسطا، ووجه بسرعة الانتقال إلى محل الواقعة.

انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة بإشراف الدكتور أحمد صادق إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشخص ويدعي " أشرف.ن.م" 47 سنة ومقيم بمحافظة أسيوط وتم نقله إلى مشرحة مستشفي سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة.


 


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