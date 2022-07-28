مساعد وزير الخارجية يجري مشاورات سياسية بأذربيجان ويلتقى عددًا من المسئولين

كتب: أحمد جمعة

قام السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، بزيارة إلى أذربيجان لإجراء المشاورات السياسية بين البلدين، بالإضافة إلى إجراء العديد من المقابلات مع كبار المسئولين لبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر وأذربيجان وعلى رأسها التعاون فى المجالات الاقتصادية.

في مستهل الزيارة التقى السفير المصري كلاً من ELSHAND NASSIROV نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للبترول بجمهورية أذربيجان SOCAR لبحث التعاون المشترك في مجال الطاقة بين الدولتين، والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية HİKMAT HAJİYEV حيث تم مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى جولة مشاورات مع RYZAYEV FARIZ نائب وزير خارجية أذربيجان، أعقب ذلك مقابلة مع وزير الخارجية الأذري JEYHUV BAYRAMOV حيث تم مناقشة مُجمل العلاقات السياسية والاقتصادية المشتركة بالاضافة إلى أبرز التطورات على الصعيد الدولى.

التقى السفير إيهاب نصر في اليوم الثاني للزيارة مع Rashad Nabiyev وزير التنمية الرقمية والمواصلات، رئيس الجانب الأذربيجاني للجنة المشتركة المصرية الاذربيجانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفني، حيث تم تناول مجالات التعاون في البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات ومجال الاستخدام السلمي للفضاء وغيرها من مجالات التعاون بين البلدين. أعقب ذلك مقابلة وزير الصحة TEYMUR MUSAYV حيث تم بحث مجالات التعاون بشأن تسجيل الأدوية، وتصنيع الأمصال والتعاون العلمي في المجال الطبي ومستلزمات تجهيزات المستشفيات التي تتمتع بها مصر بقدرات كبيرة.

كما عقد اجتماعاً مع نائب وزير الاقتصاد ALIYEV ELNUE بحث خلاله مسألة تسجيل الدواء المصرى في الأسواق الاذربيجانية، بالإضافة لزيادة معدلات التجارة بين البلدين، وتنشيط الاتصالات بين رجال الأعمال بالبلدين، وبحث إمكانيات الاستثمار المتبادل، ومقترحات مذكرات التفاهم التى تهم الدولتان.