وقال أوسيبوف، خلال كلمته فى الاحتفالات بيوم القوات البحرية الروسية، اليوم الخميس: "لقد سمح نشاط أسطول البحر الأسود خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بالتفوق على العدو وفرض سيطرتنا في بحر آزوف وعلى الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود"، مشيرا إلى أن سفن وطائرات هذا الأسطول تقوم بتوجيه ضربات على أهداف معادية بالغة الأهمية.

وأكد أن الوحدات القتالية التابعة لهذا الأسطول تشارك في العمليات الهجومية البرية للجيش الروسي، منوها بشجاعة وبطولة جنود وضباط هذا الأسطول أثناء أداء مهام العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ومشددا على أنهم يساهمون بشكل كبير في تعزيز الأمن العسكري لروسيا على حدودها الجنوبية.

وفي سياق آخر، أرجعت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة الأزمة الزراعية في العالم إلى الأخطاء التي ارتكبتها الدول الغربية في سياسة الاقتصاد الكلي.

وأضافت السفارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الخميس ": "تكمن أصول الأزمة الزراعية في الأخطاء المنهجية التي وقعت في سياسات الاقتصاد الكلي للدول الغربية نفسها"، واصفة التصريحات الصادرة عن العضوين في الكونجرس الأمريكي جريجوري ميكس ومايكل ماكول -اللذين اتهما وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بنشر "معلومات مضللة" خلال جولته في إفريقيا حول براءة روسيا من أزمة الغذاء- بأنها "جزء من حملة الافتراء الموجهة ضد روسيا" و"دليل على اليأس من الفشل في عزل بلادنا".

وأوضح أن روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الحالي في الأسواق الدولية للمنتجات الزراعية، مؤكدا عزم موسكو على "الاستمرار في الوفاء وبحسن نية، بجميع التزاماتها بموجب عقود التصدير الزراعية".

وحث البيان السلطات الأمريكية على "عدم تحميل الآخرين أعباء أخطائها"، واتخاذ خطوات ملموسة لضمان استثناء إمدادات الغذاء والأسمدة الروسية من قيود العقوبات المباشرة وغير المباشرة.