محافظ مطروح يُكرم المتميزين من الجهاز التنفيذي للمحافظة.. صور

فريق المحافظات

كرم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم عددًا من العناصر المتميزة من الجهاز التنفيذي اللذين أدوا عملهم على أكمل وجه في عدد من الملفات الهامة مما انعكس على رفع معدلات الانجاز في تنفيذ الأعمال المنوطين بها والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ضم تكريم اللجنة العليا للإسكان والإدارة العامة لحماية إملاك الدولة والعاملين بمنظومة التقنين بالمحافظة ولجنة توريد القمح المحلى لموسم العام الحالي 2022، وكذا القائمين على تنظيم القوافل التعليمية والمشاركين فيها وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام المحافظة وعددا من مديري المديريات والادارات والجهات التنفيذية بالمحافظة.

في بداية الحفل الذى بدأ بالسلام الجمهورى وعرض فيديو قصير لجهود السادة المكرمين هنأ محافظ مطروح الحضور بالعام الهجرى الجديد متمنيا أن كان عام خير وبركة ونماء على مصرنا الغالية.

وفى كلمته خلال التكريم أشاد المحافظ بجهود اللجنة العليا للإسكان برئاسة اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة في فحص ومراجعة 1337 ملف من المتقدمين من المواطنين بكل أمانة وشفافية لتوزيعها على مستحقيها بالقرعة العلنية لعدد 80 وحدة سكنية مؤكدا ان المواطنين اللذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط لم يحالفهم الحظ بالقرعة العلنية تم اعداد قاعدة بيانات بهم وسيكون لهم الاولوية فيما بعد بمشروعات الاسكان بالمحافظة.

كما اثنى المحافظ على أداء لجنة توريد القمح هذا العام من المشكلة من مديرتي الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء وجمعية الموازين والصومعة مشيرًا إلي أن هذا العام يعتبر عاما استثنائيا نجحت فيه المحافظة في الوصول لنسبة أعلى من المستهدف بكمية 30 ألف طن بفضل التنسيق وتضافر الجهود بين جميع الاجهزة المعنية واتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح للحفاظ على جودة القمح المورد مع إحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد واستقبال القمح، حفاظًا على مكتسبات الدولة والاستفادة التي ستعود على المواطن من توفير رغيف الخبز وحماية الأمن الغذائي لمصر.

وخلال احتفالية التكريم كرم محافظ مطروح، أعضاء الإدارة العامة لحماية املاك الدولة وجميع العاملين بمنظومة تقنين أراضى الدولة بالمحافظة لجهودهم الدؤوبة في الاسراع لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بملف تقنين أراضى الدولة تيسيرا على المواطنين لتصل إجمالى عدد العقود المحررة للمواطنين إلى 1103 عقد خلال عامين مع التأكيد على بذل المزيد من الجهود لزيادة معدلات في هذا الملف واستيداء حق الدولة وتحقيقا لاستقرارهم النفسي والاجتماعي لمواطني المحافظة.

كما حرص محافظ مطروح خلال الحفل على تكريم القائمين والمشاركين بالقوافل التعليمية لهذا العام الذى كان له عظيم الآثر في تحقيق الاستفادة لأبنائنا الطلاب بمدينة مرسى مطروح وكافة الادارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة مؤكدا على دعمه الدائم والمطلق لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب والارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة.

وأكد محافظ مطروح على الحرص على تكريم كافة النماذج المتميزة من القيادات والقائمين على العمل كل في اختصاصه تقديرا لهم ولمعاونيهم جميعا، والشد على أيدهم لمواصلة العمل والجد والعمل بروح الاسرة والفريق الواحد للنهوض بمحافظتنا مطروح وتحقيق النفع العام لمواطنى المحافظة.