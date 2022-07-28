محافظ مطروح يناقش جهود "القومى للمرأة" لمحو الأمية فى المحافظة

فريق المحافظات

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء، التقرير السنوى لجهود المجلس القومى للسكان بمحافظة مطروح، وأوضحت إيمان لملوم رئيس فرع المجلس القومى للسكان بمطروح أنه فى محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات ورفع سنوات الحماية كان مستهدف تحقيق الوصول لـ15 ألف سيدة تم تحقيق 15066 بنسبة 113%.

وكذلك كان مستهدف تحقيق 4 % لتنمية وعى الشباب وصحة المراهقين تم تحقيق 4.2%، بينما بلغت جهود تحقيق نسبة الأمية العامة من 30.9 % لتصل إلى 28.9% بالتعاون مع جهود فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وتحقق خفض نسبة التسرب من التعليم من 0.53% إلى 0.25%، وفي جهود خفض نسبة الأمية بين الإناث 15 سنة فأكثر بنسبة تنفيذ 94%.

وشدد محافظ مطروح على ضرورة الوقوف على أسباب التسرب من التعليم وتحديد المناطق الأكثر تسربا وكيفية مواجهتها، وأكد محافظ مطروح على أهمية عرض التقرير الدورى الربع سنوى للمجلس القومى للسكان، وكذلك إدراج جميع الجهات المعنية بالمجلس القومى للسكان كمديرية التموين بمطروح، بالإضافة إلى الجهات المدرجة.