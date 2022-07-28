محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مسرح الشاطئ.. صور

فريق المحافظات

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة مسرح الشاطئ بكورنيش مدينة مرسى مطروح ليليق بالمظهر الحضارى والسياحى للمحافظة واستقبال العروض والفرق الفنية وكذلك الأنشطة الثقافية المختلفة، حيث تفقد محافظ مطروح غرف تغير الملابس ودورات المياه مع التأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والدهانات وتوصيل الكهرباء اللازمة للمسرح.

رافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال الجولة كلا من رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بمطروح، ومحمد حمدى، مدير عام ثقافة مطروح.