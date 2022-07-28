اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 يوليه 2022 06:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مسرح الشاطئ.. صور

الخميس، 28 يوليه 2022 05:19 م
محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مسرح الشاطئ.. صور جانب من جولة محافظ مطروح
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة مسرح الشاطئ بكورنيش مدينة مرسى مطروح ليليق بالمظهر الحضارى والسياحى للمحافظة واستقبال العروض والفرق الفنية وكذلك الأنشطة الثقافية المختلفة، حيث تفقد محافظ مطروح غرف تغير الملابس ودورات المياه مع التأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والدهانات وتوصيل الكهرباء اللازمة للمسرح.
 
رافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال الجولة كلا من رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بمطروح، ومحمد حمدى، مدير عام ثقافة مطروح.
 
محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مسرح الشاطئ بكورنيش مدينة (1)
 

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مسرح الشاطئ بكورنيش مدينة (2)
 

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مسرح الشاطئ بكورنيش مدينة (3)
 

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مسرح الشاطئ بكورنيش مدينة (4)
 

 


مطرح

اخبار مطروح

اخبار المحافظات

اللواء خالد شعيب

محافظ مطروح

مسرح الشاطئ بمطروح



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة