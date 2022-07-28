اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 يوليه 2022 03:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يكرم مدير الأمن ويهنئه بتوليه مساعدا للوزير لمنطقة شرق الدلتا

الخميس، 28 يوليه 2022 03:15 م
محافظ كفر الشيخ يكرم مدير الأمن ويهنئه بتوليه مساعدا للوزير لمنطقة شرق الدلتا محافظ كفر الشيخ يكرم مدير الأمن
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كرم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، مقدماً له الشكر على ما بذله من جهود لاستتباب الأمن خلال فترة تواجده بالمحافظة، مقدماً له التهنئة بثقه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بترقيته مساعداً لوزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، متمنيا له التوفيق فى مهام عمله الجديد، جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، والعميد سامح العزب، مدير ادارة المرور.
 
محافظ كفر الشيخ يكرم مدير الأمن (1)
محافظ كفر الشيخ يكرم مدير الأمن 

محافظ كفر الشيخ يكرم مدير الأمن (2)
محافظ كفر الشيخ يكرم مدير الأمن

محافظ كفر الشيخ يكرم مدير الأمن (3)
محافظ كفر الشيخ يكرم مدير الأمن 

محافظ كفر الشيخ يكرم مدير الأمن (4)
محافظ كفر الشيخ يكرم مدير الأمن 

محافظ كفر الشيخ يكرم مدير الأمن (5)
محافظ كفر الشيخ يكرم مدير الأمن

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مدير أمن كفر الشيخ

وزير الداخلية

محافظة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة