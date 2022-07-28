محافظ كفر الشيخ يكرم مدير الأمن ويهنئه بتوليه مساعدا للوزير لمنطقة شرق الدلتا

كفر الشيخ - محمد سليمان

كرم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، مقدماً له الشكر على ما بذله من جهود لاستتباب الأمن خلال فترة تواجده بالمحافظة، مقدماً له التهنئة بثقه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بترقيته مساعداً لوزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، متمنيا له التوفيق فى مهام عمله الجديد، جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، والعميد سامح العزب، مدير ادارة المرور.