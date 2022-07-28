محافظ دمياط تهنئ مدير الأمن الجديد ويتباحثان بشأن عدد من الملفات

دمياط - معتز الشربينى

هنأت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اللواء حسام الباز لتعيينه مساعدًا لوزير الداخلية مديرًا لأمن دمياط وذلك خلال الزيارة التى أجرتها اليوم الخميس لمقر مديرية الأمن.

هذا وخلال اللقاء الذى حضره اللواء وجيه دعبس نائب مدير الأمن، أعربت "المحافظ" عن خالص امنياتها له بدوام التوفيق والسداد فى مهمته الجديدة، كما وجهت التحية إلى اللواء حسام بدره مدير أمن دمياط السابق على ما قدمه من جهود خلال فترة توليه تلك المهام.

فيما وقد بحثت المحافظ واللواء الباز، عدد من الملفات المطروحة على الساحة خلال الفترة الحالية، كما تشاورا حول آليات مد جسور التواصل بين الجانبين لدعم الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والأمان وخدمة أبناء محافظة دمياط.