محافظ الغربية يقرر النزول بتنسيق الثانوى العام إلى 224 درجة

الغربية عادل ضرة

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021/2022 إلى 224 درجة بدلاً من 230، ليسمح سيسمح باستيعاب 36371 طالبا وطالبة، وذلك بناء على العرض الذي تقدم به المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وأوضح محافظ الغربية أن القرار جاء بناء على طلبات أولياء الأمور وحرصاً على مستقبل أولادنا الطلاب، وبناء على العرض المقدم من المديرية القائم على عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوي بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل وهو أقصى كثافة يمكن للفصل استيعابه.

واطمئن المحافظ على الإجراءات المتخذة لأداء امتحان الدور الثاني للإعدادية المقرر لهم السبت القادم، وكذلك امتحان الدور الثاني للدبلومات الفنية، موجهاً بتوفير الكمامات والمطهرات لجميع الطلبة المشتركين في أعمال الامتحانات ومشدداً على تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتأمين محيط اللجان بالتعاون مع المحليات ومديرية الأمن.

وفي سياق آخر أشار ناصر حسن وكيل الوزارة إلى أن المحافظ وافق على فتح فصول خدمات بإجمالي 26 فصلا، للحاصلين على أقل من 224 في امتحان الشهادة الإعدادية، كما وافق المحافظ على فتح فصول ملحقة للثانوي التجاري لأبناء قرية ميت هاشم بدلا من ذهابهم إلى أقرب مدرسة بقرية شبراملس وذلك تخفيفاً على أبنائنا الطلاب، بالإضافة إلى البدء في اتخاذ الإجراءات للإعلان عن وظائف (وكيل إدارة- مدير ووكيل مدرسة لجميع المراحل والنوعيات- موجه عام- موجه أول – موجه مادة أو نشاط).

يذكر أن الفصول التي تم الموافقة على فتحها هي (طنطا الثانوية العسكرية بنين، السادات الثانوية للبنات، بدر السنيطي الثانوية المشتركة بسبرباي ) بإدارة شرق طنطا التعليمة، (الشهيد محمد إبراهيم الخولي (الأحمدية)، أم المؤمنين الثانوية للبنات) بإدارة غرب طنطا التعليمية، (الشهيد مالك مهران الثانوية بنين، طلعت حرب الثانوية بنات، محلة أبي على الثانوية المشتركة، أبو على الثانوية بنات) بإدارة شرق المحلة التعليمية، (المحلة الثانوية بنات، طلعت حرب الثانوية بنين) بإدارة غرب المحلة التعليمية، (سنباط الثانوية المشتركة، كشك الثانوية العسكرية، أحمد محمود محمد المر عز الثانوية المشتركة، أحمد أبو حسين بشبراملس) بإدارة زفتى التعليمية، (السنطة الثانوية المشتركة، الشهيد عبد المجيد الماحي الثانوية، السنطة البلد الثانوية، جمال شكر الثانوية) بإدارة السنطة التعليمية، (ناصر الثانوية العسكرية بنين، الشهيد محمد سيد أحمد شعبان البربري بنات) بإدارة بسيون التعليمية، (سمنود الثانوية بنين، الشهيد السادات الثانوية بنات) قطور (قطور الثانوية المشتركة) بإدارة سمنود التعليمية،(الشهيد هاني لاشين الثانوية بنين، كفر الزيات الثانوية بنات) بإدارة كفر الزيات التعليمية.