محافظ الغربية يتابع مشاريع "حياة كريمة" بنهطاى وتفهنا وسندبسط

الغربية محمد طارق

أجري الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، جولة لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز زفتى، رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، حيث شملت الجولة تفقد المشروعات داخل ثلاث قرى لمتابعة نسب نهو الأعمال من مواقع العمل مباشرة.

بدأت الجولة بقرية نهطاي والتي تفقد فيها المحافظ الأعمال الجارية بمركز تنمية الأسرة ضمن مشروعات التضامن الاجتماعي والذي بلغت نسب نهو الأعمال به 60 % وبتكلفة مالية 3 ملايي جنيه، كما تابع أعمال إنشاء مركز شباب نهطاي بتكلفة مالية 6,4 مليون، وأختتم جولته في نهطاي بمتابعة موقع بناء مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي والتي بلغت نسب نهو الأعمال بها 10 % بتكلفة مالية 22 مليون والموقف السوق النموذجين بالقرية.

وأستكمل المحافظ جولته في مركز زفتى بتفقد مشروعات المبادرة بقرية سندبسط، والتي تفقد فيها موقع عمل السوق الحضاري والذي بلغت نسب نهو الأعمال به 50 % ويتم إنشائه بتكلفة مالية 3,5 مليون، كما تفقد في القرية وحدة الحديد والمنجنيز بمحطة مياه القرية والتي بلغت نسب نهو الأعمال بها 43 %، موجهاً رئيس الشركة بسرعة نهو الأعمال في الوقت المحدد.

وتابع رحمي جولته بتفقد مواقع العمل بقرية تفهنا العزب، حيث تفقد موقع عمل المجمع الزراعي البيطري والذي بلغت نسب الإنجاز به 96 % ويتم إنشائه بتكلفة مالية 5,4 مليون جنيه، كما تفقد مجمع الخدمات الحكومية والمقام بتكلفة 10 مليون جنيه بنسبة إنجاز 96 % ويضم مقر (الوحدة المحلية القروية، المجلس المحلي، وحدة تضامن اجتماعي، سجل مدني، مكتب شهر عقاري، مكتب تموين ومركز تكنولوجي مصغر).

وفي ذات السياق تفقد المحافظ أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة بتفهنا العزب بتكلفة 27 مليون جنيه وأعمال إنشاء نقطة الشرطة بتكلفة 5 مليون، كما تفقد أعمال إنشاء مركز تنمية الأسرة بنسبة إنجاز بلغت 50 % بتكلفة مليون جنيه وأعمال إنشاء نقطة الإسعاف بتكلفة 2,3 مليون والتي قاربت على الانتهاء بنسبة إنجاز 80 %، واختتم المحافظ جولته بالقرية بتفقد مواقع العمل بِكِلَا من مركز الشباب المكتبة والسوق والموقف النموذجيين بالقرية.