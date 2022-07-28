محافظ الشرقية يزور مدير الأمن الجديد لتهنئة بالمنصب

الشرقية - إيمان مهنى

أجري الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، زيارة لمديرية أمن الشرقية ، وذلك لتهنئة اللواء محمد صلاح بمناسبة تولية مهام منصب مدير أمن الشرقية، متمنياً له النجاح والتوفيق فى مهام عملة والارتقاء بالمنظومة الأمنية داخل محافظة الشرقية.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق والتعاون الكامل بين الجهاز التنفيذي والأجهزة الأمنية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى أننا جميعاً نعمل من أجل صالح الوطن والمواطن الشرقاوي والنهوض بمحافظتنا الغالية.

أشاد المحافظ بالدور الوطني لرجال الشرطة المصرية في حفظ أمن واستقرار البلاد وتأمين المنشآت الحيوية، مؤكدًا أن نشر الأمن في ربوع مصر يدعم مشروعات التنمية الاقتصادية ويعمل علي تهيئة المناخ الجاذب للإستثمار لتحسين مستوي الدخل والنهوض باقتصاد البلاد.

ومن جانبه أعرب اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية عن امتنانه وتقديره لزيارة محافظ الشرقية والوفد المرافق له بمكتبه لتهنئته بمنصبه الجديد، مؤكداً تعاونه الجاد مع المحافظة والجهاز التنفيذي وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون علي الجميع والقضاء على البؤر الإجرامية وإعادة الانضباط في الشارع الشرقاوي ليشعر المواطن بالأمن والأمان.

تبادل محافظ الشرقية ومدير الأمن الدروع التذكارية تقديرا لدور كل منهما في حفظ الأمن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.