محافظ الجيزة يشارك فى احتفالية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد بمسجد أسد بن الفرات

كتب سيد الخلفاوى

شارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في الإحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف الجيزة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد أسد بن الفرات بحي الدقي .

بدأت الإحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة عن الدروس المستفادة من الهجرة ، واختتمت الإحتفالية بالإبتهالات الدينية .

وبعث اللواء أحمد راشد بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و لمواطني الجيزة والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله العلي العظيم أن يجعله عام خير ويمن وبركة علي مصرنا الغالية وعلي سائر بلاد المسلمين وأن يرفع عن مصر الغلاء والبلاء .

وأشار محافظ الجيزة الي أن الدين الإسلامي دين الوسطية والاعتدال والحب والتسامح وقد ضربت مصر اروع المثل في المحبة والإخاء وتسامح الأديان و يعيش شعبها في محبة ورباط الي يوم الدين.

وثمن اللواء أحمد راشد دور وزارة الأوقاف ودور مديرية أوقاف الجيزة علي هذا التنظيم والاستعداد الجيد للاحتفال بالعام الهجري الجديد الذي نتمني من الله أن يكون عام الخير والبركة علي مصرنا الحبيبة .

حضر الاحتفالية اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة والشيخ السيد مسعد مديرية الأوقاف وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ومديري مديريات الطب البيطري والزراعة والتضامن الإجتماعي والصحة ورؤساء أحياء الدقي وجنوب.