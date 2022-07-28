محافظ أسيوط يقدم التهنئة للواء أحمد جمال لتوليه مديراً للأمن

أسيوط - هيثم البدرى

قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، التهنئة للواء أحمد جمال لتوليه منصب مدير أمن أسيوط، متمنياً له النجاح والتوفيق فى مهام عمله والارتقاء بالمنظومة الأمنية داخل المحافظة، جاء ذلك خلال زيارته له بمكتبه بمديرية أمن أسيوط .

وأعلن محافظ أسيوط – خلال الزيارة –عن التعاون الكامل مع جهاز الشرطة ورجال القوات المسلحة لحفظ أمن واستقرار البلاد واستكمال مسيرة التنمية المستدامة التي يجرى تنفيذها في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فضلًا عن التعاون مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة للقضاء على العادات والتقاليد الخاطئة، وعلى رأسها ظاهرة الثأر والسعي لحقن الدماء وحل النزاعات والخلافات بين العائلات من خلال تفعيل دور لجان المصالحات بالتعاون مع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لتصبح محافظة أسيوط عاصمة للصعيد وبلا ثأر من خلال تضافر الجهود واستكمال مبادرة "أسيوط بلا ثأر" التي تم اطلاقها لإنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بقرى ومراكز المحافظة بالتصالح وحقن الدماء.

ووجه محافظ أسيوط رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية راعى مسيرة التنمية، لما يبذله من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز ،داعياً المولى العلى القدير ان يحفظ جيش مصر ورجال الشرطة البواسل وشعبها وقيادتها من كل مكروه وسوء ،وان ينعم على مصرنا الغالية بالخير الوفير ، كما وجه رسالة شكر وتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية للدفع بقيادات شابة لتولى مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية، والاستعانة بكوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، لتولى المناصب القيادية فى الحركة الجديدة .

وعبر مدير الأمن عن خالص شكره وتقديره للوزير المحافظ، مؤكدًا بذل الجهد لحفظ أمن واستقرار البلاد والتصدى للجريمة الجنائية بكافة صورها ومستجداتها وتقويض ومواجهة أية مخططات إرهابية بالتنسيق والتعاون مع رجال القوات المسلحة وتأمين مكتسبات الوطن ومقدراته وترسيخ الالتزام بالقانون وتحقيق الانضباط بالشارع الأسيوطي والسعى جاهداً بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية والشعبية والدينية لمواجهة ظاهرة الثأر .