محافظ أسيوط يشهد احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد بمسجد البقلى

أسيوط - هيثم البدرى

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الخميس، الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد 1444 هجرية، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد البقلى بحى غرب مدينة أسيوط، بحضور اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلى والشيخ الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ومحمد بشير رئيس حى غرب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وسط حضور كبير من الأهالي وأئمة الأوقاف.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات القرآن الكريم للشيخ يونس خليفة مدير إدارة اوقاف صدفا ثم كلمة الشيخ الدكتور عاصم قبيصي، والتى تحدث فيها عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة وكيفية الاستفادة منها في التخطيط للمستقبل وكيفية الاستفادة منها في بناء دولتنا المصرية التي تقوم على مبدأ المواطنة لتتسع جميع الديانات دون تمييز ، داعيًا الجميع بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وسلام وأمن على كافة أهل الأرض.

ووجه المحافظ – خلال كلمته - التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة والشعب المصرى عامة وأهالي أسيوط بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال ببداية العام الهجري الجديد 1444هجرية ، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشرطة وشعبًا وقيادة وأن يحفظ شبابها ورجالها لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على المكتسبات .

واختتم الاحتفال بالاستماع إلى فقرات من الإنشاد الديني والتواشيح الدينية للمبتهل الشيخ يسرى عبد الرحمن .