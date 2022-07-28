محافظ أسوان: مهلة أسبوعين أمام أصحاب طلبات التقنين المتأخرين بالسداد

أسوان – عبد الله صلاح

أعطى أشرف عطية، محافظ أسوان، مهلة أسبوعين أمام أصحاب طلبات التقنين من واضعى اليد على أراضى الدولة سواء كانت منازل أو مبانى أو زراعية من المتأخرين والغير جادين الذين لم يقوموا بسداد مقدم التعاقد وإنهاء إجراءات التقنين ، فى خطوة جادة لتحقيق الإستقرار الإجتماعى والمعيشى للمتقدمين بطلبات التقنين والتصالح فى مخالفات البناء.

وقال محافظ أسوان: فى حالة عدم الإستجابة سيتم إصدار قرارت إزالة لهم من أول سبتمبر القادم ، وإدراجهم ضمن الموجه 20 والتى ستبدأ خلال الأيام القادمة بحملات إزالة التعديات على أراضى الدولة وإسترداد حق الشعب فى أراضيهم.

جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان مع مديرى الأملاك والميزانية ورئيس لجنة التقنين ، والذى شدد خلاله على الإسراع فى إنهاء جلسات التوعية الخاصة بإجراءات التقنين والتسهيلات المقدمة للمواطنين بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالتوازى فى توقيت واحد ، وخاصة مع المتقاعسين عن سداد مقدم التعاقد وإجراءات التقنين بإجمالى 393 حالة.

وأشار إلى التيسيرات غير المسبوقة التى تم تقديمها خلال الفترة الحالية ، ومنها خفض المقدمات المالية بنسبة تبدأ من 15 % إلى 25 % ، مع سداد الأقساط على فترات تتراوح ما بين 3 إلى 7 سنوات ، كما أنه سيتم إعفاء المواطن بنسبة 10 % من قيمة الأرض فى حالة سداد ثمنها بالكامل.

وتابع "عطية، بأنه لا تهاون فى حق الدولة فى إسترداد الأراضى التى تم وضع اليد عليها خلال الفترات السابقة ، وفى نفس الوقت يتم تسليم باقى العقود المحررة تباعاً حيث تم تحرير 530 عقد لأصحاب طلبات التقنين الجادين حتى الآن ، لأن حجم التيسيرات الممنوحة خلال الفترة الحالية تعتبر بمثابة فرصة ذهبية لكل المواطنين الذين تقدموا بهذه الطلبات ، فى حين سيتم خلال الأسبوع القادم تسليم 152 عقد بعد تقنين أوضاع الجادين من أهالى منطقة البشارية والعبابدة بمدينة أسوان ، وما يماثلها من المناطق الأخرى طبقاً لأحكام المادة 71 من القانون 182 لسنة 2018 .