محافظ أسوان: إنشاء وإدارة الموقف الدولى للنقل الثقيل ضمن مشروعات تنمية متكاملة

يأتى الاجتماع لبحث ومناقشة المحاور الرئيسية والخطوات التنفيذية اللازمة للبدء فى تنفيذ مشروع إنشاء وإدارة الموقف الدولى لسيارات النقل الثقيل والمخطط إنشاؤه بمساحة 50 فدان كمرحلة أولى، ضمن المساحة المخصصة بمنطقة كركر والصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 263 لسنة 2022 على مساحة إجمالية 3941.2 فدان لإستخدامها فى إقامة مشروعات تنمية عمرانية متكاملة تشمل مشروعات كبرى بمختلف الأنشطة من أبرزها نشاط التجارة والنقل الدولى ممثلة فى إقامة منطقة لوجستية عالمية على مساحة 550 فدان قابلة للتوسعات المستقبلية.

وشدد "عطية"، على أهمية هذا المشروع فى تحقيق التوسع المطلوب لدعم وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية المقدمة فى هذه المنطقة لتساهم فى دعم وتنمية حركة النقل والتجارة الدولية ولتصبح أسوان الباب الملكى تجاه الأسواق الإفريقية.

وأشار، إلى دور هذا المشروع الحيوى فى القضاء على إنتشار المواقف العشوائية وتكدس المركبات والحافلات على الطرق السريعة ، بجانب الحد من الحوادث المرورية على طريقى "أسوان - أبو سمبل"، و"أسوان - القاهرة الصحراوى الغربى".

وخلال الإجتماع وجه محافظ أسوان بسرعة الإنتهاء من كافة المخططات الهندسية والمقايسات الفنية اللازمة، مع تحقيق التنسيق والتعاون المطلوب مع كافة الجهات المعنية من أجل الإنطلاق فى تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع القومى على أرض الواقع فى أقرب وقت ممكن.