محافظ أسوان: إرسال كشوف إحلال وتجديد 156مسكنا بـ5 قرى بنصر النوبة للإسكان

أسوان - عبد الله صلاح

أعطى أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بسرعة إرسال كشوف مساكن النوبيين بقرى مركز نصر النوبة المستهدف إحلالها وتجديدها لوزارة الإسكان بإجمالى 156 مسكن داخل 5 قرى هم شاتورمة وسنقارى والجنينة والشباك وقورته أول ، بالإضافة إلى قرية وادى العرب ضمن خطة 2021 / 2022.

جاء ذلك أثناء إجتماع محافظ أسوان، اليوم، الخميس، بمدير عام الإسكان المهندس عبد الحاكم بشير ، والمهندسين المسئولين عن هذا المشروع.

يأتى ذلك لبدء الوزارة في أعمال التنفيذ من خلال المقاولين والشركات التى تم الإسناد لها ، وبإشراف من المركز القومى لبحوث الإسكان ضمن خطة إحلالات وتجديد وذلك بالتنسيق بين مديرية الإسكان والوحدة المحلية ومديرية التضامن الإجتماعى.

وشدد أشرف عطية، على إعطاء الأسبقية الأولى لإنهاء الإجراءات الخاصة أيضاً بطرح خطة 2022/2023 مشروع إحلالات وتجديد مساكن النوبيين والتي ستشهد لأول مرة إحلال وتجديد 1164 مسكن داخل 27 قرية ، وهو الذى سيغطى معظم مطالب أهالى النوبة من إحلال وتجديد مساكنهم بالشكل المطلوب.







