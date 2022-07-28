اليوم السابع
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محافظة القاهرة تحتفل بعيدها القومى بمجمع مدارس الملك فهد بمدينة نصر

الخميس، 28 يوليه 2022 02:09 م
محافظة القاهرة تحتفل بعيدها القومى بمجمع مدارس الملك فهد بمدينة نصر محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الحفل الذى أقامته مديرية التربية والتعليم احتفالًا بالعيد القومى للمحافظة بمجمع مدارس الملك فهد بمدينة نصر .
 
تضمن الحفل معرضًا للمنتجات التى توضح المهارات الفنية للطلاب فى النحت والرسم والأشغال اليدوية، وعرضًا مسرحيًا وغنائيًا قدم فيه الطلاب عددًا من الأغانى الوطنية والاستعراضات الفرعونية وعروض التنورة.
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن مستوى عروض الطلاب يدعو إلى الفخر، حيث يشهد تطورًا كبيرًا فى كل مرة ويبرز مهارات الطلاب وهيئة التدريس المشرفة على تدريبهم .
 
كما أثنى محافظ القاهرة خلال تفقده لمعرض المنتجات الفنية على جهود الطلاب المتميزة به خاصة طلاب مدارس التعليم المجتمعى (مدارس الفرصة الثانية ) التى أقامتها الدولة تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإتاحة فرص تعليمية جيدة للمتسربين من التعليم الذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بالمدرسة من سن 9 إلى 15 عاما، بما يساعد فى القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم وهى المدارس التى تقبل نظام الدمج التعليمي ويتم تدريس المواد العلمية مثل المدرسة الابتدائية بمنهج متعدد المستويات حيث تعتمد بالجانب الأكبر علي الأنشطة واكساب مهارات حرفية تساعدهم في توفير دخل مادي للطلاب يدعمهم مثل النجارة والحدادة والسجاد اليدوي والحرف التراثية والنقش علي النحاس والحرف التراثية والفواخير وصناعة الجلود والنول، كما يتم إعفاء تلاميذ التعليم المجتمعي إعفاء تام من المصاريف المدرسية او الإلتزام بزي مدرسي بل يتم توفير دعم لهم عن طريق المشاركة المجتمعية ويستطيع طلاب هذا النوع من التعليم استكمال الحلقة التعليمية للطلاب حتى نهاية التعليم الجامعي، حيث يتم ادماج التلاميذ الحاصلين على الشهادة الابتدائية من التعليم المجتمعي في مدارس التعليم العام لاستكمال رحلتهم الدراسية.
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن عدد مدارس التعليم المجتمعي في القاهرة يصل إلي أكثر من 90 مدرسة تستوعب اكثر من 3000 تلميذ من المتسربين من التعليم والذين لم يلتحقوا بالتعليم سواء في المناطق المحرومة أو أبناء الفئات الأولى بالرعاية .
 
شهد الحفل د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، ورئيس قطاع القاهرة الكبرى لمدارس التأسيس العسكرى ،ومكتب المستشار العسكرى لمحافظة القاهرة ، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة .
 
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