محافظة الإسماعيلية تسترد قطعة أرض أملاك دولة غير مقننة.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بسرعة تنفيذ قرارات استرداد أراضي الدولة المتعدِّي عليها بوضع اليد، و لم يتم تقنينها؛ لعدم انطباق شروط التقنين عليها، وعدم جدِّية المواطنين.

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية باسترداد قطعة أرض فضاء بقرية فنارة التابعة لمركز و مدينة فايد، مساحتها204 متر بعد أن تم رفض تقنينها طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017.

حيث تبيَّن بالبحث و المعاينة، عدم استغلال الأرض أو وجود مظاهر لوضع اليد عليها، و لا تنطبق عليها شروط التقنين طبقًا للقانون، و تم تسليم قطعة الأرض للوحدة المحلية لقرية فنارة؛ للحفاظ عليها من التعدِّي مرة أخرى.