محافظة الإسماعيلية تسترد قطعة أرض أملاك دولة غير مقننة.. صور

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بسرعة تنفيذ قرارات استرداد أراضي الدولة المتعدِّي عليها بوضع اليد، و لم يتم تقنينها؛ لعدم انطباق شروط التقنين عليها، وعدم جدِّية المواطنين.
قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية باسترداد قطعة أرض فضاء بقرية فنارة التابعة لمركز و مدينة فايد، مساحتها204 متر بعد أن تم رفض تقنينها طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017.
حيث تبيَّن بالبحث و المعاينة، عدم استغلال الأرض أو وجود مظاهر لوضع اليد عليها، و لا تنطبق عليها شروط التقنين طبقًا للقانون، و تم تسليم قطعة الأرض للوحدة المحلية لقرية فنارة؛ للحفاظ عليها من التعدِّي مرة أخرى.
جانب من قطعة الأرض الفضاء الغير مقننة
جانب من قطعة الأرض الفضاء الغير مقننة
جانب من قطعة الأرض الفضاء الغير مقننة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة