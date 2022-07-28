مالى: هجمات "إرهابية" تودي بحياة 15 جندياً و3 مدنيين

وكالات

أعلن جيش دولة مالي، الأربعاء، عن سقوط 15 جندياً و3 مدنيين على الأقل في 3 هجمات، قال إنها كانت "منسّقة".



وقال الجيش المالي، في بيان، إن الهجمات، التي نسبت إلى "إرهابيين"، وقعت في 3 مواقع متفرقة بوسط مالي وغربها.



وأوضح أن هجوماً وقع في كالومبا قرب الحدود الموريتانية أسفر عن سقوط 12 شخصاً، بينهم 3 مدنيين يعملون في شركة لشق الطرق.



وفي سوكولو بوسط البلاد، أعلن الجيش عن سقوط 6 عسكريين وجرح 25 بينهم 5 بحال حرجة. وليلاً وقع هجوم ثالث في موبتي (وسط) لم يسفر عن ضحايا، وفق الجيش.