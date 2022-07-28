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مالى: هجمات "إرهابية" تودي بحياة 15 جندياً و3 مدنيين

الخميس، 28 يوليه 2022 02:17 ص
مالى: هجمات "إرهابية" تودي بحياة 15 جندياً و3 مدنيين الجيش المالى - أرشيفية
وكالات

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أعلن جيش دولة مالي، الأربعاء، عن سقوط 15 جندياً و3 مدنيين على الأقل في 3 هجمات، قال إنها كانت "منسّقة".

وقال الجيش المالي، في بيان، إن الهجمات، التي نسبت إلى "إرهابيين"، وقعت في 3 مواقع متفرقة بوسط مالي وغربها.

وأوضح أن هجوماً وقع في كالومبا قرب الحدود الموريتانية أسفر عن سقوط 12 شخصاً، بينهم 3 مدنيين يعملون في شركة لشق الطرق.

وفي سوكولو بوسط البلاد، أعلن الجيش عن سقوط 6 عسكريين وجرح 25 بينهم 5 بحال حرجة. وليلاً وقع هجوم ثالث في موبتي (وسط) لم يسفر عن ضحايا، وفق الجيش.


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