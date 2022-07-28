مئات الأهالى يشيعون جثمان يوسف بائع الفريسكا بالإسكندرية.. صور

شيع منذ قليل مئات الأهالى جثمان يوسف السيد راضى الشهير ببائع الفريسكا بالإسكندرية إلى مثواه الأخير.
وكانت أسرة يوسف السيد راضى الشهير ببائع الفريسكا بالإسكندرية،أعلنت أن تشييع الجثمان سيكون من مسجد النهضة فى منطقة أبوقير بالإسكندرية، عقب صلاة الظهر، والعزاء ليلا فى منطقة المعمورة.
كان قد توفى الشاب يوسف السيد راضى 32 عام والشهير بأشيك بائع فريسكا بالإسكندرية، منذ قليل، على طريق العلمين فى حادث سيارة ولقى مصرعه فى الحال.
يوسف كان يعمل فى مجال بيع الفريسكا منذ 18 عاما بعد وفاة والده فى منطقة ابو تلات بالإسكندرية، وحصل على منحة من الجامعة البريطانية عام 2016 فى إدارة الاعمال، وعمل فى خدمة العملاء لفترة فى أحد شركات المحمول، حتى قرر أن يكون صاحب فكرة مختلفة لبيع الفريسكا.
تشييع-جثمان-يوسف-بائع-الفريسكا-(1)
تشييع-جثمان-يوسف-بائع-الفريسكا-(2)
تشييع-جثمان-يوسف-بائع-الفريسكا-(3)
تشييع-جثمان-يوسف-بائع-الفريسكا-(4)
جانب-من-الجنازة-(1)
جانب-من-الجنازة-(2)
جانب-من-الجنازة-(3)
جانب-من-الجنازة-(4)
جانب-من-جنازة-يوسف-أشيك-بائع-فريسكا-(1)
جانب-من-جنازة-يوسف-أشيك-بائع-فريسكا-(2)
جانب-من-جنازة-يوسف-أشيك-بائع-فريسكا-(3)
جانب-من-جنازة-يوسف-أشيك-بائع-فريسكا-(4)
جانب-من-جنازة-يوسف-أشيك-بائع-فريسكا-(5)
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