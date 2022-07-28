لجنة للمرور على المنشآت الطبية بالمنوفية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين

المنوفية - محمد فتحى

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون قرار رقم (1058) لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ووكلاء مديرية الشئون الصحية ومديرى الطب الوقائى والعلاجى والتموين الطبي ومدير الإدارة الهندسية بالمديرية ، تكون مهامها الوقوف على الحالة العامة ورفع كفاءة المنشأت الطبية بنطاق المحافظة والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، مع إعداد تقرير مفصل بذلك والعرض عليه لإتخاذ اللازم في هذا الشأن ، يأتي هذا في إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من مجهودات مضنية للارتقاء بالبنية التحتية والأساسية للمنظومة الطبية بالمحافظة كونها أحد المحاور الرئيسية الهامة للتنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية، قامت اليوم اللجنة المشكلة برئاسة اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة بحضور اللواء عمر إدريس مستشار المحافظ و الدكتور حسين محمد حسين مدير المستشفى ، بالمرور الميدانى على أقسام مستشفى الحميات والجهاز الهضمى بميت خلف ، حيث تم تفقد عدد من الأقسام الداخلية بالمستشفى وغرف الأشعة والرنين المغناطيسى ومعامل الهيماتولوجى و( pcr ) لفحوصات كورونا وتانكات الأكسجين وشبكات الغازات ، هذا وقد تم التأكد من الحالة العامة ومستوى النظافة بالمستشفى وانتظام سير العمل بها، فضلا عن مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمستشفى للتعامل الفورى مع أية طوارئ قد تحدث ، وكذا الإجراءات المتبعة منذ وصول المرضى للمستشفى وحتى تلقيهم الخدمات الطبية و تماثلهم للشفاء، بالإضافة إلى التأكد من صلاحية الأغذية المقدمة للمرضى ومطابقتها للمواصفات المقررة وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم خدمات طبية متميزة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة بكافة الإمكانات اللازمة للمنظومة الصحية، لافتا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغاً بقطاع الصحة ورفع كفائتها لتواكب التطور في أداء خدمات صحية متميزة وبشكل أفضل وأسرع للمواطنين.



















