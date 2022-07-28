كيف تؤثر حرارة الجو الشديدة على صحتك وطرق الوقاية؟

كتبت فاطمة خليل

يمكن لأى شخص أن يعانى من الإرهاق الحرارى، والذى تشمل أعراضه الصداع والارتجاف والدوخة والعطش، والإرهاق الحرارى ليس خطيرًا فى العادة لكن إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم الأساسية عن 40.6 درجة مئوية، فإن ذلك يؤدى إلى الإصابة بضربة شمس، وهى حالة أكثر خطورة يمكن أن تؤدى إلى تلف الأعضاء على المدى الطويل والوفاة وحالات الطوارئ الطبية الأخرى، ومن أعراض ضربة الشمس التنفس السريع والتشنجات والارتباك والغثيان.

ووفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا" فإن الحرارة الزائدة تجلب معها العرق المفرط الذى يمكن أن يؤثر على أكثر من الوجه، وقد يتسبب مزيج العرق والبكتيريا والاحتكاك مع الملابس أيضًا فى حدوث تشققات فى الظهر والصدر.

الأكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس

الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الأكثر تعرضًا للشمس، مثل أولئك الذين يعملون فى الهواء الطلق أو الرياضيين، هم من أكثر الأفراد عرضة للإصابة بضربات الشمس.

ويمكن للحرارة أن تجعل الأمراض الموجودة مسبقًا أسوأ، بما فى ذلك مرض السكرى وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسى ومرض السكرى.

وأشار بحث نُشر فى مجلة The Lancet العام الماضى إلى أن ما يقل قليلاً عن 500 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء العالم تحدث كل عام نتيجة للحرارة المفرطة.

وكشفت العديد من الدراسات أن الحرارة يمكن أن تسبب أيضًا انخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة لدى كل من النساء الحوامل والأطفال.

ووفقًا لأستاذ علم البيئة بجامعة أكسفورد لورانس وينرايت، غالبًا ما تؤدى موجات الحر إلى زيادة مشاكل الصحة النفسية.

ويكون الناس أكثر عرضة للخطر فى المناطق التى تكون فيها الحرارة غير مألوفة أو يكون الناس فيها أقل تعرضًا لها.

وأولئك الذين يجب أن يستمروا فى العمل فى الصناعات التى تتطلب مجهودًا بدنيًا مثل البناء، معرضون للخطر في الطقس الحار.

كيف تحمى نفسك من الحرارة الشديدة؟

قدمت العديد من منظمات الصحة العامة الأوروبية نصائح حول حماية نفسك من ضربات الشمس: مثل تجنب الجهد قدر الإمكان وشرب الكثير من الماء.

فيما يلى بعض الخطوات لحماية نفسك من الحرارة الشديدة

- قدر الإمكان ، ابق فى الداخل فى بيئة باردة.

- حتى إذا كنت لا تشعر بالعطش، فتأكد من شرب الكثير من الماء

- خطط لوقتك بالخارج بعناية.

- ارتدِ ملابس واقية من الشمس وملابس فضفاضة وذات تهوية جيدة وذات ألوان فاتحة.

- هدئ أعصابك عن طريق الاستحمام بماء بارد.

- لا تترك الأطفال أو الحيوانات فى السيارات.

- ارتدِ زوجًا جيدًا من النظارات الشمسية الواقية من الأشعة فوق البنفسجية لحماية عينيك ورؤيتك.

- تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والوجبات الصغيرة لإعطاء جسمك المزيد من الطاقة.