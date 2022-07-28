وأضافت الوكالة - في بيان الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية- أن حالات الإصابة الجديدة بكورونا في كوريا الجنوبية انخفضت إلى ما دون 90 ألف حالة يوميا، فيما يعد تراجعا من ارتفاع حاد في باقي أيام الأسبوع، لكنه يستمر في اتجاه صعودي مقلق يهدد العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من استمرار تفشى الفيروس، استبعدت السلطات الصحية استعادة قيود مكافحة الفيروس، مثل تشديد قيود التباعد الاجتماعي وفرض قيود على ساعات العمل، وسيتم الحفاظ على موقف التعافي، لما بعد الجائحة.