قواعد القبول والتسكين بالمدن الجامعية على طاولة رئيس جامعة سوهاج.. اعرف التفاصيل

سوهاج - محمود مقبول

ترأس الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مجلس إدارة المدينة وصندوق رسوم الصيانة والنشاط الطلابي بالمدن الجامعية والتغذية، لمناقشة قواعد قبول التسكين بالمدن الجامعية للعام الجامعي الجديد 2022/ 2023، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية، والمحاسب عفت حلمي مدير عام الحسابات والموازنة، وصبري ابراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية، والدكتور محمد حلمي مدير عام الإدارة الطبية، والدكتور أحمد عبدالغني مدير المدينة الجامعية طلاب، وسحر السيد مديرة المدينة الجامعية طالبات، وحامد الخولي مدير التغذية.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن الاجتماع ناقش استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب القدامى والجدد وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، معلناً عن فتح موقع التسكين الإلكتروني في الفترة من 1 حتى 15 من أغسطس القادم، وبدأ التسكين الفعلي للطلاب اعتباراً من 28 أغسطس المقبل 2022 عقب الإعلان عن المعايير النهائية للقبول بالمدن الجامعية، مشدداً على استكمال أعمال الصيانة والترميمات اللازمة بكافة مباني المدن الجامعية، وتطهير وتعقيم الغرف والمطاعم، وأماكن الإعاشة والاستذكار للقضاء على أي اوبئة والحد من إنتشار الفيروسات المعدية بكافة صورها، وكذلك مراجعة أنظمة الإنذار والحريق والتأكد من جاهزيتها للعمل، ومطابقتها للمواصفات لتوفير السلامة العامة للطلاب والممتلكات بوجه عام.

ومن جانبها أوضحت سامية زايد، أن الاجتماع تناول عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس منها، قواعد القبول والتسكين بالمدن للعام الدراسي الجديد، تحديد العدد الفعلي بكل غرفة بالكليات النظرية والعملية وفقاً للأوضاع السائدة، استلام مبنى (هاء)، بحث قواعد قبول الطلاب للتسكين بالمدن الجامعية بالمقر الجديد للجامعة، تحديد موعد الإعلان عن الأسماء المقبولة للسكن بالمدن الجامعية، بعد الإعلان عن المعايير الخاصة بذلك.

يذكر أن المدن الجامعية بسوهاج تتسع لأكثر من 2000 طالب وطالبة موزعين على عدة مباني بالمقرين القديم والجديد للجامعة.