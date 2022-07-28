قبول تظلم والموافقة على 34 طلب تقنين جديد فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم 104 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة ، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، لمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ومسؤولي الاستثمار ورؤساء المدن والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تم قبول تظلم والموافقة على 34 طلب تقنين جديد ،ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى اليوم إلى 3827 طلباً، في حين وصل إجمالي العقود المحررة إلى 2228 عقدا موزعا"1691عقود مباني+537عقد زراعة"، وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.