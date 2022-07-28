اليوم السابع
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الخميس، 28 يوليه 2022 08:03 م
أكرم القصاص
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قافلة طبية للكشف على أمراض العيون بالمجان فى محافظات الصعيد.. صور

الخميس، 28 يوليه 2022 06:32 م
قافلة طبية للكشف على أمراض العيون بالمجان فى محافظات الصعيد.. صور قافلة طبية

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شارك القارئ أحمد حسب الله، عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" بمجموعة صور للقافلة المجانية التي يقوم بها مجموع من أطباء العيون على مدن وقرى محافظات قنا وأسوان والأقصر وسوهاج.

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وقال: "تم عمل قافلة طبية للكشف على أمراض العيون بجوار النظارات الطبية المناسبة لهم وإجراء العمليات الجراحية لهم بمحافظة سوهاج، واستطاع شباب الأطباء من الكشف عل 670 حالة على مدار يومين".

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ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاركتهم عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

اليوم السابع

صحافة المواطن

صحافة مواطن

الصعيد

امراض العيون

سوهاج



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