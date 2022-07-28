قافلة طبية للكشف على أمراض العيون بالمجان فى محافظات الصعيد.. صور







شارك القارئ أحمد حسب الله، عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" بمجموعة صور للقافلة المجانية التي يقوم بها مجموع من أطباء العيون على مدن وقرى محافظات قنا وأسوان والأقصر وسوهاج.











وقال: "تم عمل قافلة طبية للكشف على أمراض العيون بجوار النظارات الطبية المناسبة لهم وإجراء العمليات الجراحية لهم بمحافظة سوهاج، واستطاع شباب الأطباء من الكشف عل 670 حالة على مدار يومين".









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