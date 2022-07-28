فى مواجهة جدرى القرود.. فرنسا تفتتح مركز تطعيم للوصول لـ2000 حقنة أسبوعيا

كتبت: هناء أبو العز

في مواجهة جدرى القرود ، تحاول العاصمة الفرنسية باريس حشد الجهود لمكافحته، حيث افتتحت مركز تطعيم كبير، لتطعيم السكان والوصول إلى 2000 حقنة أسبوعياً اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

ونشرت صحيفة cnews، أن مدينة باريس تحشد جهودها لتسهيل الوصول إلى الفحص والتطعيم للسكان الأكثر تعرضًا"، وفقًا لما أعلنته بلدية باريس، التي أعلنت أن مركز التطعيم افتتح يوم الثلاثاء في الدائرة 13 وكان قادرًا بالفعل على "صرف 700 إلى 800 لقاح" في الأسبوع.

وتعد إيل دو فرانس هي المنطقة الفرنسية الأكثر تضررًا، حيث تم تأكيد ما يقرب من نصف الحالات البالغ عددها 1837 حالة يوم الثلاثاء.

وقال النائب الأول في البلدة: اعتبارًا من الأسبوع المقبل ، سيمد المركز ساعات العمل ، حيث سيفتح أبوابه يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً ، ليتمكن من تلقيح ما يصل إلى 2000 شخص في الأسبوع.

وأضاف: من المهم أن يكون هناك تسريع في التطعيم لمنع انتشار المرض، موضحًا أن الطلب أصبح "قويًا للغاية الآن" ، في حين أن السكان الأكثر تعرضًا هم مجتمع المثليين ، على حد قوله.

وبحسب المسؤول المنتخب: هناك نوع من الغضب بسبب عدم القدرة على الحصول على هذا التطعيم، بسبب عدم توفر اللقاحات منذ بداية شهر يوليو، فى مراكز التطعيم العشرة التي تم افتتاحها في الأسابيع الأخيرة ، لا سيما في مستشفيات AP-HP.

في هذا الصدد ، وعد وزير الصحة فرانسوا براون بالإفراج عن 42000 جرعة، منها 32000 جرعة متوفرة بالفعل، في هذه المرحلة ، تم بالفعل تلقيح 7000 شخص في فرنسا ، وفقًا للوزارة.

وأكد وزير الصحة الفرنسي يوم الأربعاء على موقع franceinfo أن فرنسا استجابت بشكل سريع للغاية و "لم تتأخر" في استجابتها لتفشي حالات الإصابة بمرض جدري القرود.

وإذا لم تكن المشكلة تتعلق بعدد الجرعات المتاحة، فقد يكون ذلك بسبب نقص العاملين المتاحين للتطعيم.