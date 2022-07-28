وجاء الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الجزائرية المكلف بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ياسين المهدى وليد ضمن الشخصيات الأكثر تأثيراً في أفريقيا للعام الجاري.

واحتل الوزير الجزائري المرتبة الرابعة في قائمة العشرة الأوائل للشخصيات الأكثر تأثيراً في القارة الأفريقية لأقل من ٣٠ عاما.

يذكر أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الجزائرية المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد تولى هذا المنصب في يونيو ٢٠٢٠، ويعد أصغر أعضاء الحكومة الجزائرية الحالية سنا، حيث يبلغ من العمر ٢٩ عاما، ويمتلك خبرات عديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات.