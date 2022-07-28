فتح باب التقديم لشغل 1417 وظيفة شاغرة من المعلمين بمديرية تعليم الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيراً إلى أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير التعليم في جميع مراحله ورفع كفاءه المعلمين وأعضاء هيئه التدريس للمشاركة الفعالة فى إحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.
ومن جانبه أعلن محمد رمضان، غريب وكيل وزاره التربية والتعليم عن حاجة المديرية لشغل عدد 1417 من وظائف مديري ووكلاء الادارات التعليمية مستوي ثان والإدارة المدرسية والتوجيهات الفنية من أعضاء هيئات التعليم بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالشرقية والإدارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحل التعليمية (تعليم عام وتعليم فني) التابعة للمديرية منهم 1168 وظيفة بالتعليم العام و249 وظيفة بالتعليم الفنى.
فتح باب التقديم لشغل 1417 وظيفة شاغرة من المعلمين بمديرية تعليم الشرقيةالخميس، 28 يوليه 2022 01:31 م
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيراً إلى أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير التعليم في جميع مراحله ورفع كفاءه المعلمين وأعضاء هيئه التدريس للمشاركة الفعالة فى إحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.
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