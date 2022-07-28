ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المتحدث باسم خفر السواحل الأمريكى ريكاردو كاستروداد قوله " إن السلطات الفيدرالية والمحلية لا تزال في الموقع تبحث عن ناجين أو أشخاص آخرين ربما غرقوا ".

ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب، كما أنه لم يتم الإشارة إلى أعمار أو جنسيات من لقوا مصرعهم ومن تم إنقاذهم.

وتعد هذه الواقعة هي الأحدث في سلسلة رحلات مميتة تحمل في الغالب مهاجرين من هاييتي فروا من بلادهم وسط تصاعد في عمليات القتل والخطف المرتبطة بالعصابات.