عودة العمل عن بُعد من جديد فى الإكوادور بسبب ارتفاع حالات كورونا

فاطمة شوقى

أكدت اللجنة الوطنية لعمليات الطوارئ في الإكوادور عودة العمل عن بُعد من جديد، وذلك بعد تقييم الوضع الوبائى في جميع أنحاء البلاد، حيث ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت وكالة "برينسا لاتينا" الكوبية إلى أن فيروس كورونا انتشر من جديد في الإكوادور، بالإضافة إلى وجود ثلاث حالات من الإصابة بجدرى القرود.

وأوضحت الصحيفة، أن وزارة العمل في الإكوادور أوصت المؤسسات العامة وشركات القطاع الخاص، بالحد من عمل الموظفين فى المكاتب مجددا وعودة العمل عن بُعد ارتفاع إصابات كورونا وخوفا من انتشار جديد لفيروس جدرى القرود.

وخصت وزارة العمل النساء الحوامل والمرضعات والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، مشددة على أنهم لا بد من عودتهم إلى العمل من المنازل مجددا .

وفقًا لوزارة الصحة العامة، هناك زيادة كبيرة في كورونا في مقاطعات مثل بيتشينشا Pichincha ، والتي ارتفعت من 4200 إلى 5300 حالة.

كما سجلت أزواي وبوليفار وكوتوباكسي وإيمبابورا وتونجوراهوا في سييرا والأورو الساحلية ومانابي ومنطقة الأمازون .

وحدد رئيس المجموعة ، خوسيه رواليس ، أن إيجابية الحالات لا تزال مرتفعة ، حيث تم اكتشاف 47 % من خلال اختبارات المستضدات و54 % من خلال تفاعل البوليميراز المتسلسل.

كما طالبت السلطات الصحية الإكوادورية الحفاظ على استخدام الكمامات في الأماكن المغلقة والاستشارات الطبية وغسل اليدين بشكل متكرر واستخدام الجل والكحول والذهاب إلى مراكز التطعيم ضد كورونا ، المتاحة في جميع أنحاء هذه الدولة الواقعة في جبال الأنديز.